В США заявили о помощи Израилю в отражении иранской атаки

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Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с другими партнёрами, не уточнив, о ком именно идёт речь.

Фото: flickr.com by USCapitol, PDM

Миллер отметил, что в защите Израиля принимали участие различные партнёры, и добавил, что он предоставит возможность каждому из них самим рассказать о своих действиях.

Уточнения

Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².

