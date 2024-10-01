Госдеп сообщает, что Иран не предупреждал США об атаке по Израилю

Официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер подтвердил, что Тегеран не уведомил Вашингтон заранее о своих планах атаковать Израиль.
Ранее миссия Ирана при ООН заявила, что не направляла предупреждение США перед атакой, однако после неё было сделано серьезное предупреждение. Миллер отметил в ходе брифинга, что США не получили никаких предупреждений от иранского правительства о намерении совершить такую атаку.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что сирены звучат на всей территории Израиля. По данным издания Jerusalem Post, Иран выпустил около 400 ракет по территории Израиля.
Мэтью Алан Миллер — американский государственный служащий, в настоящее время занимающий должность пресс-секретаря Государственного департамента США, должность, которую он занимает с 24 апреля 2023 года.
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