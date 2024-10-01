Израиль заявил о перехвате большинства иранских ракет

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Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории Израиля.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины, CC BY-SA 2.0

Большинство этих ракет было успешно перехвачено Армией обороны Израиля.

Гендельман также отметил, что информации о пострадавших пока не поступало.

Уточнения

Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

