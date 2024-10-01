Израиль заявил о перехвате большинства иранских ракет

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что Иран выпустил около 180 баллистических ракет по территории Израиля.
Большинство этих ракет было успешно перехвачено Армией обороны Израиля.
Гендельман также отметил, что информации о пострадавших пока не поступало.
Ира́н — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.