Миссия Исламской Республики Иран в ООН сообщила, что Тегеран не уведомлял Соединенные Штаты о своих планах атаковать Израиль. Серьезное предупреждение было сделано уже после проведения ответных действий.
В заявлении указано, что США не были информированы заранее о предстоящем ответе Ирана, однако после атаки было передано значительное предупреждение.
Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ООН считается универсальным форумом, наделённым уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.