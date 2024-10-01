Иран не предупреждал Америку об ударе по Израилю

0:25 Your browser does not support the audio element. Мир

Миссия Исламской Республики Иран в ООН сообщила, что Тегеран не уведомлял Соединенные Штаты о своих планах атаковать Израиль. Серьезное предупреждение было сделано уже после проведения ответных действий.

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

В заявлении указано, что США не были информированы заранее о предстоящем ответе Ирана, однако после атаки было передано значительное предупреждение.

Уточнения

Организа́ция Объединённых На́ций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, а также развития сотрудничества между государствами. ООН считается универсальным форумом, наделённым уникальной легитимностью, несущей конструкцией международной системы коллективной безопасности, главным элементом современной многосторонней дипломатии.

