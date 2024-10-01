В России призвали надавить на Израиль ради мира

Ситуация на Ближнем Востоке стремительно накаляется, грозя перерасти в глобальный конфликт. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, выражая глубокую обеспокоенность обострением палестино-израильского противостояния, призвал международное сообщество к решительным действиям.
По его словам, регион находится на грани взрыва, а военные действия Израиля в Ливане только подливают масла в огонь. Слуцкий подчеркнул, что агрессия Тель-Авива, выражающаяся в ракетных ударах по суверенной территории, привела к гибели более 1700 мирных жителей и разрушению инфраструктуры.
Политик отметил, что Израиль пытается представить свои действия как "ограниченную операцию", но это не меняет сути: мирное население страдает от неизбирательных атак. Слуцкий призвал Совет Безопасности ООН немедленно вмешаться в ситуацию и предотвратить катастрофические последствия, которые могут привести к началу Третьей мировой войны.
Напомним, что с прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по позициям "Хезболлах" в Ливане. В результате атак погибли высокопоставленные командиры движения, в том числе лидер "Хезболлах" Хасан Насрулла. В ответ "Хезболлах" ведет ракетные обстрелы территории Израиля, в том числе и северных районов.
Эскалация конфликта привела к массовому исходу населения из южных районов Ливана. По данным ООН, более 90 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².
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