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Хезболла нанесла удар по ВМС Израиля

0:22
Мир

Военные активисты ливанского движения "Хезболлах" провели ракетную атаку на военно-морскую базу на севере Израиля.

Хезболла нанесла удар по ВМС Израиля
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Об этом сообщает пресс-служба организации. По их данным, бойцы исламского сопротивления запустили несколько ракет по месту сосредоточения вражеских сил на восточной стороне морской базы.

Уточнения

Хезболла́  — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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