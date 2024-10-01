Хезболла нанесла удар по ВМС Израиля

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Военные активисты ливанского движения "Хезболлах" провели ракетную атаку на военно-морскую базу на севере Израиля.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Об этом сообщает пресс-служба организации. По их данным, бойцы исламского сопротивления запустили несколько ракет по месту сосредоточения вражеских сил на восточной стороне морской базы.

Уточнения

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

