Хезболла нанесла удар по ВМС Израиля

Военные активисты ливанского движения "Хезболлах" провели ракетную атаку на военно-морскую базу на севере Израиля.
Об этом сообщает пресс-служба организации. По их данным, бойцы исламского сопротивления запустили несколько ракет по месту сосредоточения вражеских сил на восточной стороне морской базы.
Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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