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AP удалило абзац о разрешении Украине наносить удары по РФ

1:30
Мир

Агентство Ассошиэйтед Пресс внесло изменения в свой материал, убрав упоминание о том, что после президентских выборов в США Джо Байден может дать Украине разрешение на использование западного вооружения для ударов по территории России, чего он избегает делать до выборов из-за политических рисков.

AP удалило абзац о разрешении Украине наносить удары по РФ
Фото: flickr.com by Гейдж Скидмор, CC BY-SA 2.0

Изначально опубликованный текст включал заявление источника о потенциальной перемене в подходе Байдена после выборов, но позже этот фрагмент был удален с сайта агентства.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал, что страны НАТО обсуждают не просто возможность использования Украиной дальнобойных систем, а фактически решают, втягиваться ли им напрямую в конфликт. Он подчеркнул, что такое вмешательство Запада изменит характер конфликта, вынуждая Россию реагировать на новые угрозы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, добавил, что заявление президента о последствиях таких действий ясно и не оставляет места для двусмысленности.

Выборы президента США назначены на 5 ноября, где Демократическую партию представит Камала Харрис, а Республиканскую — Дональд Трамп, который ранее заявлял о своем намерении быстро урегулировать конфликт между Россией и Украиной в случае своего возвращения к власти. Однако, по мнению постпреда России в ООН Василия Небензи, такое быстрое решение конфликта невозможно.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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