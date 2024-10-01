Венгрия стремится наладить диалог между Россией и США

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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выразил желание своей страны способствовать восстановлению диалога между Россией и США, а также между Китаем и США, чтобы избежать возврата к разделению мира на противоборствующие блоки.

Фото: flickr.com by Estonian Foreign Ministry, CC BY 2.0

Сийярто подчеркнул, что для малых государств, таких как Венгрия, способность больших стран поддерживать общение является критически важной, поскольку торговые конфликты между этими гигантами представляют собой риск.

ОН отметил, что США является ключевым торговым партнером Венгрии за пределами ЕС на западе, а Китай — на востоке. Министр выразил уверенность в том, что Венгрия может содействовать возобновлению переговоров между крупными державами.

В своем выступлении на форуме "Берлинский глобальный диалог", трансляция которого была доступна в социальной сети, Сийярто заявил, что политическая стабильность Венгрии позволяет правительству действовать и высказываться открыто.

Он также упомянул, что Венгрия стала важным узлом в торгово-экономическом сотрудничестве между Берлином, Пекином и Сеулом, размещая на своей территории производства ведущих немецких автопроизводителей и крупнейших производителей аккумуляторов из Китая и Кореи.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее предупреждал о риске разделения мировой экономики на западный и восточный блоки из-за западной политики, включая санкции, подчеркнув, что Венгрия стремится поддерживать экономические связи с обеими сторонами.

Сийярто не раз высказывался против идеи новой холодной войны и "железного занавеса", настаивая на необходимости сотрудничества с Азией для предотвращения экономического коллапса Европы.

Орбан также отметил, что Азия может стать доминирующим мировым центром в ближайшие десятилетия, а альянсы вроде БРИКС и ШОС формируют основы нового мирового порядка. Он выразил разочарование в текущем состоянии Евросоюза, который отстает в экономической гонке от США и Азии, предвидя, что к концу десятилетия некоторые крупные европейские экономики потеряют свои позиции в мировом рейтинге.

Уточнения

Петер Сийярто — венгерский политик, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии с 23 сентября 2014 года. Магистр в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года.

