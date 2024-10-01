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Посольство России в Риме критикует использование итальянских средств на Украине

1:25
Мир

Посольство России в Италии выразило обеспокоенность по поводу того, как Украина планирует использовать 45 миллионов евро, выделенные Италией на реставрацию архитектурных объектов Одессы, заявляя, что эти средства могут пойти на демонтаж памятников и борьбу с культурным наследием.

Посольство России в Риме критикует использование итальянских средств на Украине
Фото: www.flickr.com by Дэйв Келлам из Монреаля, Канада, CC BY 2.0

Российские дипломаты отметили, что визит украинского министра культуры Николая Точицкого в Италию завершился приглашением итальянцев посетить Одессу, которое, по их мнению, следует принять скорее, чтобы увидеть, как киевские власти "эффективно" уничтожают собственное культурное наследие.

Посольство указало на продолжающийся процесс демонтажа памятников, включая статую Екатерине II, основательнице Одессы, и предупредило о предстоящем сносе монументов в честь Пушкина, Горького, Высоцкого и маршала Малиновского.

В заявлении посольства подчеркивается, что средства, выделенные на восстановление, могут быть использованы не для созидания, а для разрушения культурных и исторических памятников, что вызывает вопросы о целесообразности такой поддержки со стороны Италии.

Дипломаты выразили сомнение в том, что Италия, поддерживая Украину на все 360 градусов, осознает свою роль в этом процессе уничтожения культурного наследия на территориях, контролируемых Киевом.

Уточнения

Рим — столица и крупнейший город Италии (по населению агломерации уступает Милану и Неаполю). Административный центр области Лацио и одноимённой территориальной единицы Рим, приравненной к провинции.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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