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Axios: Иран готовит ракетный удар по Израилю

1:11
Мир

Издание Axios сообщает, что Иран готовится к запуску баллистических ракет по Израилю в ответ на израильские действия на юге Ливана против "Хезболлы". Сведения об этом поступили от источника в Белом доме.

Axios: Иран готовит ракетный удар по Израилю
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Официальное лицо из администрации США подчеркнуло, что они активно содействуют Израилю в укреплении его обороны против предстоящей атаки и предупредило, что прямая агрессия Ирана против Израиля повлечет за собой значительные последствия для Тегерана.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию о предупреждении со стороны США относительно возможной ракетной атаки Ирана, хотя на текущий момент непосредственной воздушной угрозы не обнаружено.

В контексте нарастающего напряжения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к населению с призывом строго соблюдать инструкции службы тыла для обеспечения безопасности.

Израильский новостной портал Ynet также упомянул о возможных дипломатических усилиях, включая переговоры между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху, с целью предотвращения иранской атаки.

Уточнения

Ира́н государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.

Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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