Axios: Иран готовит ракетный удар по Израилю

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Издание Axios сообщает, что Иран готовится к запуску баллистических ракет по Израилю в ответ на израильские действия на юге Ливана против "Хезболлы". Сведения об этом поступили от источника в Белом доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

Официальное лицо из администрации США подчеркнуло, что они активно содействуют Израилю в укреплении его обороны против предстоящей атаки и предупредило, что прямая агрессия Ирана против Израиля повлечет за собой значительные последствия для Тегерана.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию о предупреждении со стороны США относительно возможной ракетной атаки Ирана, хотя на текущий момент непосредственной воздушной угрозы не обнаружено.

В контексте нарастающего напряжения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к населению с призывом строго соблюдать инструкции службы тыла для обеспечения безопасности.

Израильский новостной портал Ynet также упомянул о возможных дипломатических усилиях, включая переговоры между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху, с целью предотвращения иранской атаки.

Уточнения

Ира́н— государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.



Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

