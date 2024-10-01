Axios: Иран готовит ракетный удар по Израилю

Издание Axios сообщает, что Иран готовится к запуску баллистических ракет по Израилю в ответ на израильские действия на юге Ливана против "Хезболлы". Сведения об этом поступили от источника в Белом доме.
Официальное лицо из администрации США подчеркнуло, что они активно содействуют Израилю в укреплении его обороны против предстоящей атаки и предупредило, что прямая агрессия Ирана против Израиля повлечет за собой значительные последствия для Тегерана.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил информацию о предупреждении со стороны США относительно возможной ракетной атаки Ирана, хотя на текущий момент непосредственной воздушной угрозы не обнаружено.
В контексте нарастающего напряжения, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к населению с призывом строго соблюдать инструкции службы тыла для обеспечения безопасности.
Израильский новостной портал Ynet также упомянул о возможных дипломатических усилиях, включая переговоры между Владимиром Путиным и Биньямином Нетаньяху, с целью предотвращения иранской атаки.
Ира́н— государство в Передней Азии со столицей в Тегеране.
Хезболла́ — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.
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