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Илон Маск предсказывает эру электротранспорта

1:00
Мир

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уверен, что в будущем практически весь транспорт перейдет на электрические источники питания, оставив позади двигатели, работающие на ископаемом топливе.

Илон Маск предсказывает эру электротранспорта
Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0

На своей странице в социальной сети X Маск выразил мнение, что в долгосрочной перспективе автомобили с двигателями внутреннего сгорания станут такой же редкостью, как сегодня лошади.

Tesla Motors, которую возглавляет Маск, была основана в 2003 году и специализируется на разработке и выпуске электромобилей, а также на технологиях, связанных с электрическим транспортом. Компания не только производит электромобили, но и занимается созданием батарей и электромоторов, поставляя их таким автопроизводителям, как Toyota и Daimler. В 2021 году головной офис Tesla был перенесен из калифорнийского Пало-Альто в Остин, штат Техас.

Уточнения

И́лон Рив Маск  — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.

Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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