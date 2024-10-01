Илон Маск предсказывает эру электротранспорта

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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск уверен, что в будущем практически весь транспорт перейдет на электрические источники питания, оставив позади двигатели, работающие на ископаемом топливе.

Фото: flickr.com by Ministério Das Comunicações, CC BY 2.0

На своей странице в социальной сети X Маск выразил мнение, что в долгосрочной перспективе автомобили с двигателями внутреннего сгорания станут такой же редкостью, как сегодня лошади.

Tesla Motors, которую возглавляет Маск, была основана в 2003 году и специализируется на разработке и выпуске электромобилей, а также на технологиях, связанных с электрическим транспортом. Компания не только производит электромобили, но и занимается созданием батарей и электромоторов, поставляя их таким автопроизводителям, как Toyota и Daimler. В 2021 году головной офис Tesla был перенесен из калифорнийского Пало-Альто в Остин, штат Техас.

Уточнения

И́лон Рив Маск — американский предприниматель, инженер и миллиардер. Основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX.



Эле́ктромоби́ль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями (электропривод) с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумулятор).

