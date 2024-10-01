Хуситы возобновили атаки на морские суда после месячной паузы

1:17 Your browser does not support the audio element. Мир

Во вторник шиитское движение "Ансар Алла", контролирующее север Йемена, объявило о возобновлении военных действий против торговых кораблей в Красном, Аравийском морях и Индийском океане.

Фото: flickr.com by stepnout, CC BY 2.0

В ходе этих операций британский нефтяной танкер Cordelia Moon подвергся массированной атаке с использованием восьми баллистических ракет, как сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

В заявлении было указано, что йеменские морские силы осуществили три атаки. Помимо атаки на Cordelia Moon в Красном море, были проведены две операции против судна Marathopolis под мальтийским флагом, которое нарушило запрет на посещение портов в оккупированной Палестине. Это судно было обстреляно крылатой ракетой в Индийском океане и позже атаковано беспилотником в Аравийском море, к северо-востоку от архипелага Сокотра.

Сариа предупредил о продолжении военных операций против иностранных кораблей и сохранении морской блокады в отношении израильских судов.

Последняя атака хуситов на коммерческие корабли была зафиксирована в начале сентября, после чего последовал месячный перерыв в их военной активности.

Уточнения

Хуси́ты — военизированная группировка шиитов-зейдитов (джарудиты), действующая на территории Йемена. В 2004 году подняла вооружённое восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны.

