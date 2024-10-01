Петр Порошенко увеличил свое состояние на $27 млн за счет военных облигаций

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Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в сентябре значительно увеличил свое богатство, инвестируя в военные облигации, сообщает агентство УНН.

Фото: president.gov.ua by Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0

По данным, опубликованным в едином реестре деклараций на сайте национального агентства по борьбе с коррупцией, за один только сентябрь Порошенко обогатился на сумму свыше 1,13 миллиарда гривен, что эквивалентно более чем 27 миллионам долларов. Основной доход был получен за счет дивидендов и процентов по ценным бумагам, приобретенным на средства, выведенные за пределы Украины.

Ранее, в августе, издание "Украинские новости" отмечало, что за два летних месяца Порошенко увеличил свое состояние на 38 миллионов гривен, что составляет более 900 тысяч долларов, также через покупку военных облигаций.

Украинские медиа ранее освещали, как Порошенко направил 156 миллионов гривен, собранных на благотворительные цели для поддержки украинских вооруженных сил, в облигации через свой банк, получив при этом 50 миллионов гривен чистой прибыли, не облагаемой налогом. К августу текущего года, по оценкам местных СМИ, состояние Порошенко преодолело отметку в один миллиард долларов.

Уточнения

Пётр Алексе́евич Пороше́нко — украинский государственный и политический деятель, олигарх, предприниматель. Народный депутат Верховной рады Украины IX созыва с 29 августа 2019 года, владелец кондитерской корпорации «Рошен».

