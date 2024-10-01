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Медведев заявил, что направленные на Украину средства могли использоваться лучшим образом

1:36
Мир

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России, призвал граждан США и других западных стран задуматься о том, как можно было бы использовать средства, выделенные на помощь Украине.

Медведев заявил, что направленные на Украину средства могли использоваться лучшим образом
Фото: kremlin.ru by Presidential Press and Information Office, CC BY 3.0

Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в публикации для журнала Foreign Affairs сообщил, что общий объем помощи Украине от США и их союзников с начала специальной военной операции России составляет 242 миллиарда долларов, из которых США предоставили 94 миллиарда.

Медведев в социальной сети X выразил мнение, что эти огромные суммы были потрачены на поддержку, как он выразился, коррумпированного режима в Киеве, что привело к увеличению насилия и коррупции. Он предложил налогоплательщикам подумать о возможных альтернативных способах использования этих средств.

Россия неоднократно заявляла, что военная помощь Украине препятствует мирному урегулированию и втягивает страны НАТО в конфликт. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что любые поставки вооружений на Украину будут рассматриваться как законные цели для российских вооруженных сил. Он также указал на прямое участие США и НАТО в конфликте через поставки вооружения и обучение военнослужащих в различных странах Европы. В Кремле утверждают, что военная поддержка Украины со стороны Запада не способствует переговорному процессу и лишь усугубляет ситуацию.

Уточнения

Дми́трий Анато́льевич Медве́дев — российский государственный и политический деятель. Первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии Российской Федерации с 26 декабря 2022 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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