Ливан обращается в ООН с жалобой на израильскую операцию

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Ливанское правительство подало официальные жалобы в Организацию Объединенных Наций в связи с действиями Израиля и его наземной операцией на территории Ливана. Об этом сообщил посол Ливана в России Шауки Бу Нассар в интервью РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Бу Нассар отметил, что МИД Ливана и его представительство в Нью-Йорке активно работают над подачей жалоб на агрессию Израиля. Несколько государств уже призвали к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения этих событий. Ливан поддерживает тесные связи с арабскими и другими союзными странами, включая Россию, стремясь остановить военное вмешательство Израиля.

ЦАХАЛ приступила к наземной операции в Ливане, обозначив её как ограниченную по своему масштабу. Начиная с прошлой недели, израильские ВВС проводят обширные бомбардировки позиций "Хезболлах" по всей территории Ливана, включая целенаправленные атаки в Бейруте, в результате которых были устранены значимые фигуры в руководстве "Хезболлах". Израиль сообщил о нанесении ударов по тысячам целей, что является беспрецедентным уровнем активности со времен Второй Ливанской войны.

В ответ "Хезболлах" усилила ракетные удары по северу Израиля, расширив радиус действия своих ракет. Регулярно происходят десятки ракетных атак на израильские города, некоторые из которых приводят к жертвам и разрушениям. Попытка обстрела Тель-Авива была предотвращена системами противовоздушной обороны. Согласно отчету ООН, конфликт вынудил более 90 тысяч ливанцев покинуть свои дома на юге страны.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

