Генсек ООН призывает к прекращению огня в Ливане на фоне обострения конфликта

Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, выразил серьезную озабоченность по поводу нарастания напряженности в Ливане и призвал стороны к немедленному прекращению боевых действий, как сообщил его представитель Стефан Дюжаррик.

Фото: flickr.com by Coalition for the ICC / Credit: UN, CC BY-SA 2.0

Гутерреш подчеркнул необходимость избежания полномасштабного военного конфликта в Ливане и призвал уважать его суверенитет и территориальную целостность.

В ходе беседы с премьер-министром Ливана Наджибом Микати, Генсек ООН подтвердил, что ресурсы ООН в регионе активно задействованы для помощи пострадавшим. Он также обратился к мировому сообществу с просьбой поддержать финансирование гуманитарной помощи Ливану на сумму в 426 миллионов долларов.

Во вторник ЦАХАЛ инициировала наземные действия в Ливане, объявив их ограниченными по масштабу. Это произошло на фоне продолжающихся с прошлой недели авиаударов Израиля по позициям "Хезболлах" по всему Ливану, включая отдельные удары по Бейруту, в результате которых были уничтожены ключевые фигуры в командовании "Хезболлах". Израиль заявил о нанесении ударов по тысячам целей, что не наблюдалось со времен Второй Ливанской войны.

В ответ "Хезболлах" активизировала ракетные атаки на север Израиля, расширив при этом радиус действия своих ракет. Ежедневно происходят десятки ракетных запусков, некоторые из которых достигают жилых районов, вызывая ранения среди гражданского населения. В частности, была попытка ракетного удара по Тель-Авиву, пресеченная системами ПВО.

По данным ООН, конфликт привел к эвакуации более 90 тысяч человек из южных районов Ливана.

Уточнения

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Анто́ниу Мануэ́л де Оливе́йра Гуте́рриш — португальский политический и государственный деятель, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

