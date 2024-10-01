Нетаньяху заявил, что кампания против "оси зла" в самом разгаре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль активно противостоит иранской угрозе, и обратился к населению с просьбой строго соблюдать инструкции службы тыла.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor, CC BY 4.0

Во вторник, в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке, ЦАХАЛ ввела ограничения по гражданской обороне на большей части центрального региона Израиля. В этих районах, включая Тель-Авив и Иерусалим, запрещены образовательные и трудовые мероприятия вне защищенных зон, закрыты пляжи, и ограничены массовые мероприятия.

Пресс-служба передала слова Нетаньяху, который подчеркнул важность следования рекомендациям тыла для сохранения жизней.

Нетаньяху также отметил успехи израильских военных, включая нейтрализацию лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы в Ливане и предотвращение планов этой группировки по захвату северных территорий Израиля. Он добавил, что несмотря на эти успехи, перед страной стоят значительные вызовы, требующие сплоченности народа.

В своем заключении Нетаньяху выразил уверенность в победе через единство и совместные усилия.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.

