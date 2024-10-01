Нетаньяху заявил, что кампания против "оси зла" в самом разгаре

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль активно противостоит иранской угрозе, и обратился к населению с просьбой строго соблюдать инструкции службы тыла.
Во вторник, в ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке, ЦАХАЛ ввела ограничения по гражданской обороне на большей части центрального региона Израиля. В этих районах, включая Тель-Авив и Иерусалим, запрещены образовательные и трудовые мероприятия вне защищенных зон, закрыты пляжи, и ограничены массовые мероприятия.
Пресс-служба передала слова Нетаньяху, который подчеркнул важность следования рекомендациям тыла для сохранения жизней.
Нетаньяху также отметил успехи израильских военных, включая нейтрализацию лидера "Хезболлах" Хасана Насруллы в Ливане и предотвращение планов этой группировки по захвату северных территорий Израиля. Он добавил, что несмотря на эти успехи, перед страной стоят значительные вызовы, требующие сплоченности народа.
В своем заключении Нетаньяху выразил уверенность в победе через единство и совместные усилия.
А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.
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