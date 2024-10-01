Китай закрыл сухопутную границу с Казахстаном

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Пропуск людей, машин и грузов через сухопутную границу Казахстана с Китаем будет приостановлен с 1 по 3 октября. Об этом сообщает Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

Фото: pixabay.com by windhorsetourchina, PDM

Как сообщает ведомство, временное закрытие казахстано-китайской границы связано с празднованием в Китае Дня образования Китайской Народной Республики.

"Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме. Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", — рассказали в ведомстве.

Уточнения

Кита́йская Наро́дная Респу́блика, — государство в Восточной Азии. На северо-востоке она граничит с КНДР и Россией, на севере — с Монголией, на северо-западе — с Россией и Казахстаном, на западе — с Кыргызстаном.

