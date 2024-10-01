Ynet: в ближайшее время могут произойти контакты между Путиным и Нетаньяху

Израильский портал Ynet сообщает, что в настоящее время идут переговоры о возможном телефонном обсуждении между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и российским президентом Владимиром Путиным. Это связано с предполагаемой угрозой ракетного удара со стороны Ирана по Израилю.
Согласно информации Ynet, если разговор между лидерами состоится, Нетаньяху намерен обратиться к Путину с просьбой оказать влияние на Иран, чтобы предотвратить его возможное нападение на Израиль.
Канцелярия Нетаньяху воздержалась от комментариев по этому поводу.
Последний раз Нетаньяху и Путин общались в конце 2023 года.
Биньями́н Нетанья́ху — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022).
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