Ynet: в ближайшее время могут произойти контакты между Путиным и Нетаньяху

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Израильский портал Ynet сообщает, что в настоящее время идут переговоры о возможном телефонном обсуждении между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и российским президентом Владимиром Путиным. Это связано с предполагаемой угрозой ракетного удара со стороны Ирана по Израилю.

Фото: Israeli Prime Minister Netanyahu Delivers Joint Remarks with Secretary Pompeo and Bahraini Foreign Minister Al-Zayani by Ron Przysucha / U.S. Department of State from United States, PDM

Согласно информации Ynet, если разговор между лидерами состоится, Нетаньяху намерен обратиться к Путину с просьбой оказать влияние на Иран, чтобы предотвратить его возможное нападение на Израиль.

Канцелярия Нетаньяху воздержалась от комментариев по этому поводу.

Последний раз Нетаньяху и Путин общались в конце 2023 года.

Уточнения

Биньями́н Нетанья́ху — израильский государственный и политический деятель, нынешний премьер-министр Израиля (с 29 декабря 2022).

