Правительство Германии пока не предоставляет конкретных деталей относительно возможного телефонного общения между канцлером Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, как сообщает пресс-служба кабинета министров в ответ на запрос РИА Новости.
Ранее газета Zeit, ссылаясь на информированные источники, утверждала, что Шольц намерен переговорить с Путиным по телефону в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.
Представитель правительства Германии отметил, что федеральный канцлер неоднократно выражал готовность к диалогу с российским лидером в подходящий момент, однако в данный момент никаких деталей о планах такого обсуждения он сообщить не может.
На вопрос о подтверждении этих планов и возможном обсуждении с Путиным плана по мирному урегулированию ситуации на Украине, представитель ответил уклончиво.
Последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре 2022 года. С того времени и сам канцлер, и его представители не исключали возможности новых переговоров.
В начале сентября 2024 года в интервью ZDF Шольц подчеркнул необходимость обсуждения путей к скорейшему завершению конфликта на Украине.
В июне текущего года Шольц упомянул о намерении вскоре связаться с Путиным. В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на тот момент никаких планов на телефонный разговор с канцлером Германии у российского президента не было.
О́лаф Шольц— германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии.
Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.