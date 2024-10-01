Кабмин Германии заявил об отсутствии информации о контактах Шольца и Путина

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Правительство Германии пока не предоставляет конкретных деталей относительно возможного телефонного общения между канцлером Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, как сообщает пресс-служба кабинета министров в ответ на запрос РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

Ранее газета Zeit, ссылаясь на информированные источники, утверждала, что Шольц намерен переговорить с Путиным по телефону в преддверии ноябрьского саммита G20 в Бразилии.

Представитель правительства Германии отметил, что федеральный канцлер неоднократно выражал готовность к диалогу с российским лидером в подходящий момент, однако в данный момент никаких деталей о планах такого обсуждения он сообщить не может.

На вопрос о подтверждении этих планов и возможном обсуждении с Путиным плана по мирному урегулированию ситуации на Украине, представитель ответил уклончиво.

Последний раз Шольц и Путин общались по телефону в декабре 2022 года. С того времени и сам канцлер, и его представители не исключали возможности новых переговоров.

В начале сентября 2024 года в интервью ZDF Шольц подчеркнул необходимость обсуждения путей к скорейшему завершению конфликта на Украине.

В июне текущего года Шольц упомянул о намерении вскоре связаться с Путиным. В то же время, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что на тот момент никаких планов на телефонный разговор с канцлером Германии у российского президента не было.

Уточнения

О́лаф Шольц— германский политический и государственный деятель, федеральный канцлер Германии с 8 декабря 2021 года. Член Социал-демократической партии Германии.



Влади́мир Влади́мирович Пу́тин — российский государственный и политический деятель. Действующий президент Российской Федерации.

