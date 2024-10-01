В Варшаве грузин обстрелял машину с украинкой и поляком

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В польском городе Отвоцк, расположенном в 25 км от Варшавы, гражданин Грузии открыл огонь по автомобилю, в котором находились гражданка Украины и местный житель, об этом сообщает EADaily.

Фото: Собственная работа by Фрэнк Винсенц, CC BY-SA 3.0



"25-летняя гражданка Украины приехала со своим 34-летним (польским) партнёром на автомобиле "Ленд ровер" в один из продуктовых магазинов. Женщина пошла за покупками, где её встретил 43-летний гражданин Грузии, который повёл себя по отношению к женщине неадекватно. Выйдя из магазина, женщина отдала всё своему партнёру, который отправился к грузину. Но он достал пистолет и около шести раз выстрелил в машину, а затем уехал на легковом транспорте "Тойота приус"", — описывает ситуацию польское издание "Мейский репортёр".



В результате инцидента никто не пострадал. Ведущая расследование полиция обнаружила пулю в подголовнике сиденья автомобиля. После десяти часов поисковой операции в районе Жирардува при содействии контртеррористического подразделения на одной из парковок был задержан гражданин Грузии. У него изъят пистолет. Кроме того, у задержанного также была обнаружена марихуана.

Уточнения

Респу́блика По́льша - государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Имеет сухопутную границу с Россией, Литвой, Белоруссией, Украиной, Словакией, Чехией и Германией. Столица — Варшава.

