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ВСУ нападением на Курскую область отвлекла внимание от коррупции

2:10
Мир

В последнее время Украина активизировала свои военные действия в Курской области, что, по мнению издания Daily Beast, могло быть стратегией для отвлечения общественного внимания от продолжающихся коррупционных скандалов в украинских вооруженных силах.

ВСУ нападением на Курскую область отвлекла внимание от коррупции
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Скандалы, связанные с коррупцией, особенно в оборонной сфере, на Украине не редкость. В начале года заместитель министра обороны Виталий Половенко заявил об аннулировании договоров с компаниями, принадлежащими львовскому предпринимателю Игорю Гринкевичу, который оказался в центре скандала по поводу закупок обмундирования для украинской армии. Кроме того, 19 января СБУ сообщила о задержании полковника ВСУ и директора компании, поставляющей оборонную продукцию, по подозрению в коррупционных действиях.

По словам Daily Beast, сославшегося на одного из солдат территориальной обороны, начало новых боевых действий помогло переключить внимание с внутренних проблем военного руководства Киева.

6 августа в 5:30 утра подразделения ВСУ начали наступательную операцию в Курской области, однако их продвижение было остановлено, как заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он добавил, что российская сторона намерена полностью разгромить противника и восстановить контроль над государственной границей. Согласно данным Министерства обороны России от 1 октября, в ходе боевых действий на курском направлении украинская сторона потеряла более 19,2 тысяч солдат и 135 танков.

Президент России Владимир Путин отметил, что действия Киева носят провокационный характер и включают обстрелы гражданских объектов. Он уверил, что ответ на эти действия будет адекватным и что все поставленные перед Россией цели будут достигнуты.

Для обеспечения безопасности населения в Курской, а также в Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции.

Уточнения

Корру́пция  — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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