Российским журналистам запретили посетить выступление Ассанжа

2:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Несколько российских журналистов, а также представители западных СМИ с российским гражданством, не смогли присутствовать на выступлении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, несмотря на заблаговременно поданные заявки на аккредитацию.

Фото: commons.wikimedia.org by New Media Days

Об этом они рассказали корреспонденту РИА Новости.

Ассанж, после своего освобождения, впервые выступил с публичной речью в Страсбурге. Однако журналисты столкнулись с отказом в аккредитации, который организаторы объяснили разными причинами. Одним отказали из-за якобы поздней подачи заявки, хотя некоторые из их коллег, подавшие документы позднее, всё же получили доступ. Другие не получили ответа на свои запросы вовсе, а несколько журналистов предположили, что отказ был связан с их российским гражданством.

Оператор, работающий на зарубежное издание, также подтвердил, что аккредитацию отклонили из-за национальной принадлежности. РИА Новости также не удалось получить доступ к мероприятию, несмотря на подачу заявки вовремя. Организаторы сослались на ограниченное количество мест.

Джулиан Ассанж был освобожден из британской тюрьмы 24 июня 2024 года после заключения сделки с американской прокуратурой. Он признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия секретных данных США, что позволило ему выйти на свободу после пяти лет заключения. Суд над Ассанжем проходил на острове Сайпан, принадлежащем США, но находящемся за пределами их основной территории.

Ассанж стал всемирно известен благодаря созданию WikiLeaks, платформы, на которой были опубликованы сотни тысяч конфиденциальных документов о военных операциях в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, а также дипломатическая переписка США. В 2010 году WikiLeaks обнародовал видеозапись атаки американских вертолетов в Багдаде, где погибли 18 мирных жителей. В США Ассанжу было предъявлено 18 обвинений, по которым ему грозило до 175 лет заключения.

Уточнения

Джулиан Пол Асса́нж — австралийский интернет-журналист и телеведущий, хакер, программист, политзаключённый, основатель WikiLeaks.

