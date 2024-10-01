Великобритания ввела санкции против 16 предполагаемых участников хакерской группы Evil Corp

Во вторник Великобритания ввела санкции против 16 человек, которых связывают с хакерской группой Evil Corp, якобы имеющей российские корни. Это решение было принято в координации с США и Австралией, как сообщается на сайте британского МИД.
По данным британской стороны, хакерская группировка Evil Corp более десяти лет занимается кибератаками по всему миру. В своих атаках они используют вредоносное программное обеспечение и программы-вымогатели, нацеливаясь на объекты здравоохранения, государственные учреждения, а также на частные технологические компании в Великобритании.
Evil Corp — российская хакерская группировка. Британское национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) считает группировку «самой вредоносной в мире».
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