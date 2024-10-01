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Солдат ВСУ сбежал в Германию во время учений в Польше

1:34
Мир

Бывший военнослужащий ВСУ Александр Лысенко рассказал РИА Новости о том, как ему удалось бежать в Германию во время обучения в Польше, где он проходил подготовку в составе экипажа танка Leopard. После мобилизации его направили на курсы по обучению роли заряжающего.

Солдат ВСУ сбежал в Германию во время учений в Польше
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, PDM

По словам Александра, он начал планировать побег с того момента, как узнал, что его отправляют на подготовку за границу. Изначально он намеревался сбежать во время остановки автобуса по пути на полигон, но отказался от этой идеи из-за строгой охраны. Однако, увидев возможность в военном центре, расположенном в городе, он решился на побег.

Лысенко дождался подходящего момента и, воспользовавшись близостью казарм к забору, побежал. Он перелез через ограждение с колючей проволокой, пересёк лес и поле, прежде чем встретиться с человеком, с которым заранее договорился через интернет. Этот человек помог ему добраться до Германии.

Александр выбрал Германию в качестве конечной точки побега, так как эта страна, по его словам, не выдаёт беженцев. В Польше он связался с людьми через местные чаты и нашёл того, кто согласился помочь ему с легализацией в Германии.

Интересно, что его сослуживцы помогли скрыть побег на вечернем построении, утверждая, что он присутствовал на месте. Это позволило командирам начать искать его только утром, что дало Александру необходимое время для успешного побега.

Уточнения

По́льша — государство в Центральной Европе. Расположена в центре Европы. Омывается на севере Балтийским морем. Имеет сухопутную границу с Россией (Калининградской областью),

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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