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Швеция заявила о стратегическом поражении России

1:26
Мир

С 1 октября вооружённые силы Швеции возглавил генерал Микаэль Классон, и уже в первый день на посту он сделал резонансное заявление. В разговоре с журналистами Классон заявил, что Россия якобы "стратегически сломлена". Об этом пишет EADaily. 

Швеция заявила о стратегическом поражении России
Фото: Swedish forces in Afghanistan by Brindefalk, CC BY 2.0

Однако генерал не дал конкретных объяснений своего высказывания, наоборот, он подчеркнул, что Кремль всё ещё представляет серьёзную угрозу.

Классон отметил, что Россия может использовать различные формы давления, включая традиционные военные действия и гибридные методы, такие как эксплуатация уязвимостей в обществе. Отвечая на вопрос о том, является ли нынешнее время более опасным, чем период холодной войны, генерал признал, что, хотя есть определённые параллели, современная ситуация намного менее предсказуема. Он также напомнил, что ранее существовали механизмы диалога, которые помогали стабилизировать обстановку.

Стоит отметить, что после начала российской спецоперации на Украине Швеция, вместе с Финляндией, подала заявку на вступление в НАТО. Ушедший в отставку министр обороны Швеции Микаэль Байден ранее заявлял, что российский президент Владимир Путин проявляет интерес к стратегически важному острову Готланд, который может помочь контролировать Балтийское море.

Уточнения

Шве́ция  — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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