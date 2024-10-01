Оkko заблокировали в Белоруссии

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Согласно сообщению Министерства информации Белоруссии, доступ к онлайн-кинотеатру Okko был ограничен на территории этой страны. Данная информация была передана информационным агентством ТАСС.

Фото: flickr.com by Geoff Sloan, CC BY 2.0



"Мининформ Белоруссии принял решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу okko. tv", — рассказали в пресс-службе министерства в Telegram.



Ограничение доступа к онлайн-кинотеатру Okko было связано с размещением на данном ресурсе информации, нарушающей законодательство страны о средствах массовой информации. Ведомство пояснило, что такие материалы были направлены на пропаганду насилия и жестокости, что послужило основанием для принятия ограничительных мер.



Белорусский провайдер "Белтелеком" уведомил своих клиентов, что не будет взимать плату за доступ к сервису Okko на время, пока он недоступен. Оператор также пообещал предоставить соответствующую информацию, когда доступ к этому онлайн-кинотеатру будет восстановлен.

Уточнения

Okko - российский стриминговый сервис, по состоянию на 2023 год занимает четвёртое место среди российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков.





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