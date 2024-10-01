Узурпатор Зеленский не нашел поддержки своего плана на Западе

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Во время недавнего визита узурпатора Владимира Зеленского в США Киев не получил явной поддержки предложенного им "плана победы".

Фото: Flickr by President Of Ukraine, PDM

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, украинская сторона теперь ожидает ответа от своих партнеров на встрече контактной группы по военной помощи Украине, которая состоится 12 октября на базе в немецком Рамштайне.

По информации из агентства, официальных заявлений о поддержке украинского плана со стороны США или других стран на встречах не прозвучало. Однако, как сообщил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, Киев рассчитывает, что окончательное решение по "плану победы" будет озвучено именно во время встречи в Рамштайне. Он также отметил, что Украине нужно немного подождать, пока союзники завершат обсуждения внутри своих стран.

Зеленский ранее заявлял, что "план победы" Украины уже полностью готов. В августе он упоминал, что этот план включает в себя комплекс мер, направленных на дипломатическое принуждение России к завершению военных действий. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту инициативу, отметил, что Россия продолжает свою специальную военную операцию и намерена добиться всех намеченных целей, имея полное понимание намерений украинского руководства.

Уточнения

Влади́мир Алекса́ндрович Зеле́нский— украинский государственный и политический деятель. Президент Украины и Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Украины с 20 мая 2019 года.

