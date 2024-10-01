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Америка предоставила Украине помощь на 242 миллиарда долларов

Мир

Общий объем финансовой и военной поддержки, предоставленной США и их союзниками Украине с начала российской специальной военной операции, достиг 242 миллиардов долларов.

Америка предоставила Украине помощь на 242 миллиарда долларов
Фото: flickr.com by Государственный департамент США, PDM

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в своей колонке для журнала Foreign Affairs. По его словам, из этой суммы 94 миллиарда пришлось на долю Соединенных Штатов, тогда как европейские, азиатские и другие партнеры внесли около 148 миллиардов.

Блинкен отметил, что такой уровень поддержки Киева стал самым значительным примером международного сотрудничества за все годы его карьеры. Он также подчеркнул, что союзникам США предстоит еще больше усилий в будущем для укрепления коллективной обороны, включая инвестиции в военную промышленность и дальнейшую координацию действий.

При этом Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине только усугубляют конфликт и ведут к прямому вовлечению стран НАТО в боевые действия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законные цели для российских вооруженных сил. Также в Кремле выражали обеспокоенность тем, что наращивание вооружений со стороны Запада не способствует мирным переговорам и лишь обостряет ситуацию.

Уточнения

Энтони Джон Блинкен (англ. Antony John Blinken; род. 16 апреля 1962, Йонкерс, Нью-Йорк) — американский государственный деятель. Государственный секретарь США с 26 января 2021 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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