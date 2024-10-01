ЦАХАЛ заявил о мобилизации резервистов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) решила усилить свои позиции на северном направлении, мобилизовав четыре резервные бригады и дополнительные подразделения.
По информации армейской пресс-службы, эти меры приняты на основе текущей оценки обстановки и направлены на выполнение оперативных задач в регионе.
Основная цель мобилизации, как сообщает ЦАХАЛ — продолжение операций против террористической группировки "Хезболлах" и достижение стратегических целей, среди которых — обеспечение безопасности северных районов Израиля и создание условий для безопасного возвращения местных жителей в свои дома.
А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.
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