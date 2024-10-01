Турция может стать следующей целью Израиля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил опасения, что после ударов по Газе и Ливану следующей целью Израиля могут стать турецкие территории.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Klimentyev / Russian Presidential Press And Information Office / TASS

Выступая во вторник на открытии очередного законодательного года в турецком парламенте, Эрдоган подчеркнул, что действия Израиля могут расшириться и затронуть Турцию, если региональная напряжённость будет продолжать расти.

Он отметил, что Израиль проводит массовые атаки на Газу и осуществляет военные операции в Ливане, что, по его мнению, является частью более широкой стратегии, направленной на дестабилизацию региона. Турецкий лидер также указал на попытки Израиля вовлечь другие страны Ближнего Востока в этот конфликт, используя различные провокации.

С начала прошлой недели израильские ВВС активизировали удары по объектам "Хезболлах" в Ливане. В числе целей оказались высокопоставленные командиры группировки, ликвидированные в результате точечных авиаударов по Бейруту. Армия Израиля отчиталась о поражении нескольких тысяч целей, что наблюдатели называют самой интенсивной кампанией против "Хезболлах" со времён Второй Ливанской войны 2006 года.

В ответ "Хезболлах" увеличила число ракетных обстрелов, в основном нацеленных на северные районы Израиля. В последние дни дальность ракетных атак существенно возросла, ежедневно фиксируются десятки попаданий в израильские населённые пункты. В одном из инцидентов ракета, выпущенная по Тель-Авиву, была успешно перехвачена израильскими системами ПВО.

Уточнения

Редже́п Тайи́п Эрдога́н — турецкий государственный и политический деятель, действующий 12-й президент Турции с 28 августа 2014 года. Ранее он занимал пост премьер-министра Турции с 2003 по 2014 год и мэра Стамбула с 1994 по 1998 год. Основатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

