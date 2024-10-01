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NYT: Украина заявляет о невозможности оборонять Угледар

1:29
Мир

Украинские военные, находящиеся в Угледаре, сообщили, что ситуация в городе стала практически невыносимой. По их словам, удерживать позиции больше невозможно из-за разрушенной логистики, сообщает New York Times.

NYT: Украина заявляет о невозможности оборонять Угледар
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Во вторник председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил РИА Новости, что российские войска фактически окружили Угледар. Он отметил, что у украинской армии осталась лишь одна дорога для отступления, однако она находится под огневым контролем российских сил. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский добавил, что освобождение Угледара может произойти в ближайшие дни.

Командиры ВСУ на месте подтверждают критическое положение. По словам старшего лейтенанта 72-й механизированной бригады ВСУ, с позывным "Док", линия обороны разрушена, и оставаться в городе становится невозможным.

Издание New York Times также указывает, что возможное поражение украинских войск в Угледаре станет не только стратегическим, но и символическим ударом для Украины. Между тем глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что российские войска продолжают ежедневно улучшать свои позиции в районе города, охватывая его с разных сторон. Украинские СМИ также признают сложность ситуации для ВСУ в Угледар

Уточнения

Угледа́р (укр. Вугледа́р) — город в Волновахском районе Донецкой области Украины, административный центр Угледарской городской общины

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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