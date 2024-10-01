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В Молдавии заявили о потере суверенитета перед ЕС и НАТО

1:55
Мир

Оппозиционный депутат парламента Молдавии Ирина Лозован выразила мнение, что Молдавия потеряла свой суверенитет, превращаясь в зависимый от Евросоюза и НАТО регион.

В Молдавии заявили о потере суверенитета перед ЕС и НАТО
Фото: commons.wikimedia.org by Richardprins, PDM

По её словам, западные политики активно диктуют внешнеполитический курс страны, и, несмотря на официально нейтральный статус государства, Молдавия фактически становится частью военных структур НАТО. Лозован утверждает, что через страну проходят военные грузы, а Молдавию втягивают в различные конфликты, что ставит под угрозу её безопасность.

Депутат также подчеркнула, что нейтралитет должен оставаться основой безопасности Молдавии. Она выразила обеспокоенность тем, что вместо решения социальных проблем, правительство направляет ресурсы на военные нужды и сотрудничество с НАТО, что, по её мнению, противоречит интересам страны. В частности, она отметила, что Молдавия не должна участвовать в военных учениях с участием иностранных войск, хотя такие манёвры с военнослужащими США, Великобритании и других стран НАТО становятся всё более частыми.

Несмотря на закреплённый в конституции нейтральный статус, Молдавия с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнёрства. С приходом к власти партии «Действие и солидарность», возглавляемой президентом Майей Санду, в стране активизировались военные учения с участием иностранных войск. Министерство обороны Молдавии также заявляло о планах по укреплению обороноспособности, включая возможное создание системы противовоздушной обороны. Майя Санду неоднократно подчёркивала необходимость продолжения обсуждений о сближении с НАТО, утверждая, что это поможет укрепить безопасность республики.

Уточнения

Молда́вия — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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