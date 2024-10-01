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В Молдавии уверены о вхождении в Евросоюз совместно с ПМР

2:04
Мир

Вице-премьер Молдавии по экономическому развитию Дмитрий Алайба выразил уверенность, что Приднестровье в будущем станет частью Европейского союза. В интервью телеканалу Euronews он отметил, что регион уже активно интегрирован в европейский рынок, ссылаясь на то, что около 80% экспортируемой продукции из Приднестровья поставляется в страны ЕС.

В Молдавии уверены о вхождении в Евросоюз совместно с ПМР
Фото: commons.wikimedia.org by Aurelian Sandulescu, CC BY 2.0

На вопрос о возможных сроках евроинтеграции Приднестровья, Алайба ответил утвердительно, хотя и не смог назвать конкретных временных рамок. Тем не менее, он выразил надежду, что Молдавия станет полноправным членом ЕС к 2030 году.

Алайба также подчеркнул, что такие регионы, как Гагаузия и Приднестровье, рассматриваются как неотъемлемая часть Молдавии. Он отметил, что речь идет о постепенной интеграции всех районов страны в общеевропейское пространство. Вице-премьер назвал отдельные районы на левобережье Днестра и территории Гагаузии важными элементами этого общего процесса.

Ранее Европейский союз на саммите 14 декабря дал старт переговорам о возможном членстве с Украиной и Молдавией. Несмотря на то, что в июне 2022 года обеим странам был предоставлен статус кандидатов в члены ЕС, начало формальных переговоров требует выполнения ряда сложных условий. В ЕС признают, что предоставление статуса кандидата носило символический характер, направленный на поддержку Украины и Молдавии в их геополитическом противостоянии с Россией.

Однако получение статуса кандидата не гарантирует обязательного вступления в Союз. Этот процесс может затянуться на долгие годы, как это случилось с Турцией, Северной Македонией и другими странами. Пример Хорватии, которая смогла завершить переговоры и стать членом ЕС спустя 10 лет, показывает, что путь к членству может быть долгим и сложным.

Уточнения

Приднестро́вье  — регион в Восточной Европе, расположенный в бассейне реки Днестр. 

Гагау́зия или Гагау́з Ери́, официально Автономное территориальное образование Гагаузия (гаг. Avtonom Territorial Bölümlüü Gagauziya, рум. Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia) — автономное территориальное образование в составе Молдавии. 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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