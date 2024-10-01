Риторика Рютте с первого дня на посту генсека НАТО усугубляет конфликт

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Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что намерение нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте ускорить процесс вступления Украины в альянс приведёт к усилению напряжённости и углублению конфликта.

Фото: dvidshub.net by Pvt. Randy Wren is licensed under U.S. federal government

В своём заявлении, опубликованном в Telegram, Пушков подчеркнул, что подобная позиция Рютте является крайне опасной, так как она может лишь усугубить существующий кризис.

Комментируя заявление Рютте о необходимости предоставления Украине обещанного места в НАТО, Пушков отметил, что для России присоединение Украины к альянсу является неприемлемым. Сенатор также добавил, что новый генсек начал с ошибочных шагов, что может иметь серьёзные последствия.

Во вторник Йенс Столтенберг официально передал свои полномочия Марку Рютте на заседании Североатлантического совета в Брюсселе. Новый генеральный секретарь уже обозначил поддержку курса на интеграцию Украины в НАТО.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Москва внимательно следит за развитием ситуации, отмечая, что курс Киева на сближение с НАТО был одной из причин начала российской спецоперации на Украине. В Кремле также обратили внимание на просьбу Владимира Зеленского о вступлении Украины в альянс, а также на различную реакцию западных стран на этот запрос.

Уточнения

НА́ТО — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель, генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года.

