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Иран доставил гуманитарную помощь в Сирию для беженцев из Ливана

2:06
Мир

Иран направил несколько тонн гуманитарной помощи для ливанских беженцев, которые были вынуждены переселиться в Сирию. Гуманитарный груз был доставлен во вторник в международный аэропорт Латакии на борту иранского самолёта Boeing 747, сообщает корреспондент РИА Новости.

Иран доставил гуманитарную помощь в Сирию для беженцев из Ливана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, CC BY-SA 3.0

В составе груза — продукты питания, палатки, одеяла, средства гигиены и другие необходимые вещи для семей, покинувших Ливан. Разгрузка самолёта прошла при содействии Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

На фоне эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлах", Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди отметил, что более 100 тысяч человек уже покинули Ливан, спасаясь от израильских авиаударов. Число перемещённых лиц продолжает расти. По данным Управления ООН по правам человека, за последние две недели из-за израильских атак погибли более тысячи человек, а сотни тысяч были вынуждены покинуть свои дома.

С начала прошлой недели ВВС Израиля усилили удары по позициям "Хезболлах" в Ливане, включая точечные удары по Бейруту, где были ликвидированы несколько высокопоставленных командиров группировки. Израильские военные заявили о поражении нескольких тысяч целей, связанных с "Хезболлах", что наблюдатели называют самой масштабной операцией против группировки со времён Второй Ливанской войны 2006 года.

"Хезболлах" в ответ активизировала ракетные обстрелы, направленные преимущественно на северные районы Израиля. В последние дни дальность их ракет увеличилась, что привело к более частым атакам на израильские города. Ежедневные залпы по жилым районам вызывают разрушения и ранения среди мирных жителей. В одном из недавних инцидентов ракета, направленная на район Тель-Авива, была перехвачена израильскими системами ПВО.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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