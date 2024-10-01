В России заявили о неизменности агрессивной риторики НАТО с новым генсеком

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Новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, как полагает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, не приведет к снижению агрессивности альянса.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах

По его мнению, личные качества Рютте не окажут существенного влияния на общий курс блока, который продолжит действовать в рамках установленных ранее приоритетов.

Во вторник Рютте официально занял пост генсека НАТО, сменив на этой должности Йенса Столтенберга. В числе своих первых заявлений он подчеркнул необходимость укрепления поддержки Украины и выразил мнение, что страна должна стать частью альянса. Он также указал на важность наращивания помощи Киеву.

Слуцкий в своем комментарии отметил, что смена руководства не изменит стратегию НАТО, которая останется направленной на эскалацию и усиление влияния стран Запада. Он подчеркнул, что Столтенберг, находившийся на посту 10 лет, способствовал разрушению архитектуры безопасности в Евразии, в значительной степени из-за стремления НАТО к расширению.

Рютте, как и его предшественник, уже подтвердил приверженность продолжению помощи Украине, включая поддержку действий украинских вооруженных сил с использованием натовского оружия. Кроме того, Слуцкий обратил внимание на то, что Рютте, как и Столтенберг, не реагирует на сигналы Москвы, касающиеся изменений в ядерной доктрине России.

Уточнения

Марк Рю́тте — нидерландский политический и государственный деятель, генеральный секретарь НАТО с 1 октября 2024 года.

