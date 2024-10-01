Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал инспекцию на Белорусской АЭС

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал свой визит на Белорусскую атомную электростанцию, сообщает корреспондент РИА Новости.

Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

В рамках инспекции делегация МАГАТЭ, возглавляемая Гросси, планирует осмотреть несколько ключевых объектов АЭС. Среди них — центральный пульт управления и турбинное отделение первого энергоблока. Также делегация ознакомится с функционированием учебно-тренировочного комплекса станции.

Ранее, после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Гросси отметил, что его визит на БелАЭС направлен на то, чтобы лично убедиться в стабильной работе двух энергоблоков станции.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.



Рафаэ́ль Мариа́но Гро́сси — аргентинский дипломат. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии с 3 декабря 2019 года.

