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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал инспекцию на Белорусской АЭС

0:45
Мир

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал свой визит на Белорусскую атомную электростанцию, сообщает корреспондент РИА Новости.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал инспекцию на Белорусской АЭС
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

В рамках инспекции делегация МАГАТЭ, возглавляемая Гросси, планирует осмотреть несколько ключевых объектов АЭС. Среди них — центральный пульт управления и турбинное отделение первого энергоблока. Также делегация ознакомится с функционированием учебно-тренировочного комплекса станции.

Ранее, после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Гросси отметил, что его визит на БелАЭС направлен на то, чтобы лично убедиться в стабильной работе двух энергоблоков станции.

Уточнения

Международное агентство по атомной энергии — международная организация создана в соответствии с решением ООН от 4 декабря 1954 года, входит в систему ООН, осуществляет полномочия развития сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии.

Рафаэ́ль Мариа́но Гро́сси — аргентинский дипломат. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии с 3 декабря 2019 года.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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