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На Украине отправили в отставку замминистра обороны и госсекретаря

1:00
Мир

Украинское правительство освободило от должностей заместителя министра обороны Станислава Гайдера и государственного секретаря Людмилу Дараган. О решении было объявлено во вторник, 1 октября, после заседания кабинета министров.

На Украине отправили в отставку замминистра обороны и госсекретаря
Фото: flickr.com by Схакиров, CC BY-SA 2.0

Ранее в тот же день министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что направил в Кабмин представление на увольнение ряда своих заместителей, включая Станислава Гайдера, Александра Сергия, Юрия Джигира, а также Людмилу Дараган с поста госсекретаря министерства.

В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале правительства, сказано, что решением от 1 октября Станислав Гайдер был снят с поста замминистра обороны, а Людмила Дараган освобождена от обязанностей государственного секретаря оборонного ведомства.

На данный момент временное исполнение обязанностей госсекретаря Минобороны возложено на Никиту Никитенко.

Уточнения

Кабине́т мини́стров Украи́ны (Кабми́н Украи́ны, укр. Кабінет Міністрів України, Кабмін України) — высший орган исполнительной власти на Украине.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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