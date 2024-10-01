На западе призвали Украину сохранить армию и выступить из Селидово

1:39 Your browser does not support the audio element. Мир

Украинские силы могут оказаться в критической ситуации в Селидово, Донецкой Народной Республике, и должны рассмотреть возможность отхода, чтобы избежать окружения, считает британский аналитик Александр Меркурис.

Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

В своём блоге на YouTube он отметил, что город находится под реальной угрозой изоляции, и правильным шагом для Вооружённых сил Украины будет отступление, даже если это приведёт к передаче контроля над Селидово российским войскам.

По мнению эксперта, украинская армия уже допустила просчёт, задержав вывод войск из Угледара, и рискует повторить ту же ошибку в Селидово. Меркурис предупреждает, что дальнейшее пребывание украинских военных в городе может привести к ещё большим потерям личного состава и техники, не имея при этом значимой стратегической цели.

Ранее советник руководителя ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что российские силы окружили Угледар с двух сторон, серьёзно затруднив ротацию украинских войск в этом районе. Он также добавил, что российская армия продвигается к Селидово с трёх направлений и пытается перерезать все ключевые дороги, ведущие в город.

Селидово расположено на важном рубеже, который включает Новогродовку и Гродовку. Успех российской армии в этом районе откроет путь к Красноармейску (Покровску), одному из ключевых опорных пунктов ВСУ на западе ДНР. Помимо этого, контроль над Селидово даст российским войскам возможность начать наступление на тылы украинской группировки, обороняющей Курахово.

Уточнения

Сели́дово (укр. Сели́дове) — город в Покровском районе Донецкой области Украины, административный центр Селидовской городской общины.

