Россия осдила нападение Израиля на Ливан

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Российская Федерация выразила резкое несогласие с военным вторжением Израиля на территорию Ливана, призвав Тель-Авив незамедлительно прекратить боевые действия и вывести свои войска.

Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, CC BY-SA 3.0

В заявлении Министерства иностранных дел России подчеркнули, что подобные действия Израиля, связанные с ликвидацией ряда лидеров "Хезболлах", могут спровоцировать дальнейшее обострение конфликта в регионе. Москва призывает израильские власти к поиску мирных путей решения конфликта, вместо продолжения военной агрессии на ливанской территории.

В МИД России также выразили свою солидарность с Ливаном, осуждая вооружённое нападение на эту страну. Российская сторона выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших в ходе эскалации насилия.

С конца прошлой недели израильские ВВС активизировали массированные атаки на позиции "Хезболлах" по всей территории Ливана. В частности, израильские силы нанесли несколько точечных авиаударов по столице Ливана — Бейруту, уничтожив нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлах". По данным израильской армии, было поражено несколько тысяч целей, связанных с деятельностью группировки. Эксперты отмечают, что Израиль не вел боевые действия с такой интенсивностью против "Хезболлах" со времен Второй Ливанской войны 2006 года.

В ответ на эти действия "Хезболлах" начала ракетные обстрелы, в основном нацеленные на северные районы Израиля. В последние дни дальность ракетных атак увеличилась, и фиксируются регулярные залпы по израильским населенным пунктам. В результате попаданий в жилые дома происходят ранения мирных жителей. Одной из ракетных атак был нацелен район Тель-Авива, но ракета была успешно перехвачена ПВО Израиля.

Из-за обострения конфликта более 90 тысяч жителей южных районов Ливана уже были вынуждены покинуть свои дома, как сообщается в отчете ООН по гуманитарным вопросам. Израильские военные также подтвердили, что их войска начали ограниченные наземные операции на юге Ливана для поражения целей "Хезболлах" в приграничных зонах.

Уточнения

Лива́н — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.



А́рмия оборо́ны Изра́иля — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности.



Изра́иль — государство на Ближнем Востоке. Население на 31 декабря 2023 года — 9,842 млн человек; территория — 22 072 км².

