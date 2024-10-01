Daily Beast: Украинские военные жалуются на опасные задачи и нехватку вооружения

1:03 Your browser does not support the audio element. Мир

Солдаты Вооружённых сил Украины сталкиваются с тем, что их отправляют на задания, которые они считают крайне рискованными, сообщает журнал Daily Beast.

Фото: commons.wikimedia.org by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, CC BY 4.0

По данным издания, украинские бойцы утверждают, что часто испытывают острый дефицит техники и вооружения, но при этом получают приказы выполнять задачи, которые, по их мнению, являются практически невыполнимыми.

Сообщается, что солдаты называют такие операции "самоубийственными", так как их командование требует атаковать российские позиции, не предоставляя достаточного количества необходимого снаряжения и вооружения. В результате, по информации журнала, некоторые подразделения ВСУ начинают отказываться исполнять приказы из-за высокой опасности и отсутствия ресурсов.

Ранее Генштаб ВСУ признал, что сложная обстановка на линии фронта связана с численным и техническим превосходством российской армии, что ещё больше усложняет выполнение боевых задач.

Уточнения

Дезерти́рство (фр. désertion; дезерти́р от déserteur) — самовольное оставление воинской части или места военной службы в целях уклонения от прохождения военной службы военнообязанными; неявка на службу; покидание поля боя.

