США подтвердили право Украины на удары по России

0:53 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти США заявили, что Украина не обязана запрашивать их согласие для нанесения ударов по территории России с использованием дальнобойного оружия, если речь идет о вооружении, произведённом внутри страны. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, CC BY-SA 2.0

Миллер подчеркнул, что Украина является независимым государством и имеет полное право применять своё собственное вооружение для проведения операций, в том числе на территории России. По его словам, для этого Киеву не требуется согласие Соединённых Штатов. Представитель Госдепа также отметил, что у Украины имеется значительный арсенал собственного производства. При этом, несмотря на это, США продолжат предоставлять военную помощь украинской стороне.

Уточнения

Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики— федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.

