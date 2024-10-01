США подтвердили право Украины на удары по России

Власти США заявили, что Украина не обязана запрашивать их согласие для нанесения ударов по территории России с использованием дальнобойного оружия, если речь идет о вооружении, произведённом внутри страны. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сообщение представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.
Миллер подчеркнул, что Украина является независимым государством и имеет полное право применять своё собственное вооружение для проведения операций, в том числе на территории России. По его словам, для этого Киеву не требуется согласие Соединённых Штатов. Представитель Госдепа также отметил, что у Украины имеется значительный арсенал собственного производства. При этом, несмотря на это, США продолжат предоставлять военную помощь украинской стороне.
Госуда́рственный департа́мент Соединённых Шта́тов Аме́рики— федеральный орган исполнительной власти, министерство в составе Федерального правительства Соединённых Штатов, отвечающее за проведение и реализацию международной политики Соединённых Штатов и некоторых аспектов внутренней политики.
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