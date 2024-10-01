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Джо Байден переживает, что партия о нем забыла

NBC News: Байден беспокоится, что о нем забыли
Мир

Как сообщает NBC News, президент США Джо Байден обеспокоен тем, что после его выхода из предвыборной гонки о нем стали забывать, в том числе новый кандидат на пост главы государства Камала Харрис.

NBC News: Байден беспокоится, что о нем забыли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Байден чувствует себя обделенным вниманием, поскольку Камала Харрис не упоминает его имя в ходе своих предвыборных выступлений. Особенно его задела фраза Харрис: "Я однозначно не Джо Байден", сообщается в эфире.


"Джо Байден в частном порядке жаловался союзникам на то, что его имя и его достижения практически исчезли из общенациональной дискуссии, а также на то, как быстро партия, которой он служил более пяти десятилетий, отвернулась от него", — считает издание NBC News.


Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Первоначально предполагалось, что от Демократической партии будет баллотироваться Джо Байден. Однако после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом в июне он принял решение отказаться от участия в гонке. Вместо этого Байден поддержал выдвижение своего однопартийца и действующего вице-президента Камалы Харрис.

Уточнения

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года. Член Демократической партии, ранее занимал пост 47-го вице-президента с 2009 по 2017 год при президенте Бараке Обаме и представлял штат Делавэр в Сенате США с 1973 по 2009 год.

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Автор Вероника Ткаченко
Вероника Ткаченко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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