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Чешский дипломат Дубовицкий напомнил Украине о Мюнхенском соглашении 1938 года

1:35
Мир

Украина обязана признать, что некоторая часть территории может довольно продолжительное время быть подконтрольна РФ. Такое мнение высказал глава отдела внешнеэкономического сотрудничества МИД Чехии Иван Дубовицкий, информирует EADaily.

Чешский дипломат Дубовицкий напомнил Украине о Мюнхенском соглашении 1938 года
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., CC BY-SA 3.0

По его мнению, с Украиной не должно случиться то, что было с Чехословакией после соглашения между Германией, Британией, Францией и Королевством Италией, которое было создано в Мюнхене 29 сентября и подписано в течение нескольких последующих дней. Он акцентировал внимание, что на сегодняшний день вопрос заключается в том, могут ли уступки привести к получению какого-либо результата. Дубовицкий придерживается мнения, что не все связанные с территорией подобные действия гарантировано приводят к катастрофическим исходам, как Вторая мировая, ставшая самым большим вооружённым конфликтом в истории человечества.

Он привёл в пример Чехословакию, существовавшую в прошлом столетии на территории Центральной Европы, которая отдала некоторую часть собственных территорий Советскому Союзу. Дипломат напомнил, что в итоге это не привело к вооружённому конфликту.

К слову, заключённое в прошлом веке соглашение принудило образовавшуюся в результате поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и её распада Чехословацкую Республику уступить гитлеровской Германии Судетскую область. Чехословакия не участвовала в подписании соглашения.

Уточнения

Мюнхенское соглашение 1938 года (называемое также Мюнхенский сговор) — соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией.

Чехослова́кия — общее наименование государства в Центральной Европе, существовавшего в период с 1918 по 1992 год.

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Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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