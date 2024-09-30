Чешский дипломат Дубовицкий напомнил Украине о Мюнхенском соглашении 1938 года

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Украина обязана признать, что некоторая часть территории может довольно продолжительное время быть подконтрольна РФ. Такое мнение высказал глава отдела внешнеэкономического сотрудничества МИД Чехии Иван Дубовицкий, информирует EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., CC BY-SA 3.0

По его мнению, с Украиной не должно случиться то, что было с Чехословакией после соглашения между Германией, Британией, Францией и Королевством Италией, которое было создано в Мюнхене 29 сентября и подписано в течение нескольких последующих дней. Он акцентировал внимание, что на сегодняшний день вопрос заключается в том, могут ли уступки привести к получению какого-либо результата. Дубовицкий придерживается мнения, что не все связанные с территорией подобные действия гарантировано приводят к катастрофическим исходам, как Вторая мировая, ставшая самым большим вооружённым конфликтом в истории человечества.

Он привёл в пример Чехословакию, существовавшую в прошлом столетии на территории Центральной Европы, которая отдала некоторую часть собственных территорий Советскому Союзу. Дипломат напомнил, что в итоге это не привело к вооружённому конфликту.

К слову, заключённое в прошлом веке соглашение принудило образовавшуюся в результате поражения Австро-Венгрии в Первой мировой войне и её распада Чехословацкую Республику уступить гитлеровской Германии Судетскую область. Чехословакия не участвовала в подписании соглашения.

Уточнения

Мюнхенское соглашение 1938 года (называемое также Мюнхенский сговор) — соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италией.



Чехослова́кия — общее наименование государства в Центральной Европе, существовавшего в период с 1918 по 1992 год.

