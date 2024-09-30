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McDonald's использовал рабов для "снижения расходов на рабочую силу" в Британии

Мир

McDonald's оказался в центре скандала после того, как выяснилось, что компания использовала рабский труд, предоставляемый чешско-албанской мафией, чтобы сократить расходы на рабочую силу в Великобритании.

McDonald's использовал рабов для "снижения расходов на рабочую силу" в Британии
Фото: flickr.com by Luca Mascaro, CC BY-SA 2.0

Среди эксплуатируемых были украинские беженцы и малоимущие граждане Чехии, которые трудились по 100 часов в неделю, а их заработок полностью уходил преступникам.

Эта шокирующая информация была раскрыта на пресс-конференции британской полиции. Согласно данным следствия, с 2015 года руководство некоторых филиалов знаменитой сети фастфуда нанимало иностранцев через мафиозную сеть. До начала конфликта в Украине основными жертвами были чешские граждане. Дешевую рабочую силу предоставляли братья Эрнест и Зденек Древенаки, в чем им, предположительно, помогала уроженка Украины Вероника Бубенчикова. Банда находила мужчин с низким доходом или безработных в Праге, Брно, Остраве и Пльзени, обещала им лучшую жизнь, перевозила в Великобританию и отбирала паспорта, продавая людей McDonald's за 54 тысячи фунтов за каждого.

После начала военных действий на Украине, преступники переключились на украинцев, стремящихся избежать мобилизации. Полиция Великобритании выявила 16 пострадавших, но эксперты считают, что их число значительно больше. Большинство жертв работали в ресторанах быстрого питания в Лондоне и Кэкстоне, а некоторые — на хлебозаводе, поставляющем продукцию в крупные супермаркеты.

Российский студент, работавший в McDonald's в Лондоне, рассказал Mash, что два года назад группа украинцев избила одного из менеджеров, пытаясь вернуть свои документы. Их задержала полиция, но позже они вернулись на работу с синяками, утверждая, что в участке их избили и вернули братьям Древенаки.

Недавно детектив Крис Акорт объявил о раскрытии преступной группы. Он сообщил, что в схему были вовлечены отставные полицейские, которые помогали мафии и бизнесменам скрывать использование рабского труда на предприятиях.

Уточнения

McDonald’s (рус. Макдо́налдс, также неофициально Макдо́нальдс) — американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга.

Ра́бство — система общественных взаимоотношений, при которой допускается нахождение человека (раба) в собственности у другого человека (господина, рабовладельца, хозяина, повелителя) или государства.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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