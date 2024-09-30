Моди заявил о нетерпимости терроризма в нашем мире

1:18 Your browser does not support the audio element. Мир

Премьер-министр Индии Нарендра Моди после телефонного разговора с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху подчеркнул, что терроризму не должно быть места в современном мире.

Фото: pixabay.com by ParagKini, PDM

Обсуждая последние события в Западной Азии, Моди отметил важность предотвращения дальнейшей эскалации в регионе и освобождения всех заложников. Он также заверил, что Индия готова поддерживать усилия по скорейшему восстановлению мира и стабильности.

Тем временем, израильская армия 23 сентября начала наступательную операцию в Ливане под кодовым названием "Стрелы севера". С прошлой недели ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в различных районах страны.

В ходе операции были также зафиксированы точечные авиаудары по Бейруту, в результате которых ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", включая генерального секретаря Насруллу. Израильская армия отчиталась о нанесении ударов по нескольким тысячам целей, связанных с "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что столь интенсивные атаки на "Хезболлах" не проводились с момента Второй Ливанской войны 2006 года.