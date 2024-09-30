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Израиль может начать операцию в Ливане в течнении нескольких часов

Мир

По информации телеканала CBS, ссылающегося на источники в американских правительственных кругах, Израиль может в ближайшее время начать наземную операцию на территории Ливана.

Израиль может начать операцию в Ливане в течнении нескольких часов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomás Del Coro, PDM

Израиль уведомил США о своих планах по проведению ограниченного вторжения, которое может начаться в течение нескольких часов.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что Израиль может приступить к наземной операции уже на этой неделе. По сведениям источников издания, израильские спецподразделения выполняют небольшие целевые рейды в южных районах Ливана, чтобы собрать разведывательную информацию и провести необходимую подготовку.

Уточнения

А́рмия оборо́ны Изра́иля (ивр. צְבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל‎ — Цва хагана́ ле-исраэ́ль) или сокращённо ЦА́ХАЛ (ивр. צה"ל‎ — Ца́халь / Ца́аль) — вооружённые силы Государства Израиль и главный орган его безопасности. Нынешний начальник Генерального штаба ЦАХАЛ — генерал-лейтенант Херци Ха-Леви.

Лива́н (араб. لبنان‎, фр. Liban), официальное название — Лива́нская Респу́блика (араб. الجمهورية اللبنانية‎, фр. République libanaise), — государство на Ближнем Востоке, расположенное в гористой местности на восточном берегу Средиземного моря. На востоке и севере граничит с Сирией, на юге — с Израилем.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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