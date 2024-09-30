Российское посольство в Лондоне выразило мнение, что решение британских властей не привлекать Сергея и Юлию Скрипалей к слушаниям по делу о смерти Дон Стерджес свидетельствует о намерении скрыть их от общественного внимания.
Ранее газета Independent сообщила, что из-за соображений безопасности Скрипали не будут давать показания в этом судебном процессе. Газета Guardian также писала, что Скрипали избегают участия в слушаниях из-за опасений за свою безопасность.
В комментарии, переданном РИА Новости, представители посольства выразили мнение, что отказ от участия Скрипалей в судебных заседаниях по делу о гибели Дон Стерджес подчеркивает стремление британских властей скрыть их от международного сообщества.
Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.
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