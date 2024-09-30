Посольство РФ обвиняет Лондон в сокрытии Скрипалей от общественности

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Российское посольство в Лондоне выразило мнение, что решение британских властей не привлекать Сергея и Юлию Скрипалей к слушаниям по делу о смерти Дон Стерджес свидетельствует о намерении скрыть их от общественного внимания.

Фото: wikimedia commons by 0x010C, CC BY-SA 4.0

Ранее газета Independent сообщила, что из-за соображений безопасности Скрипали не будут давать показания в этом судебном процессе. Газета Guardian также писала, что Скрипали избегают участия в слушаниях из-за опасений за свою безопасность.

В комментарии, переданном РИА Новости, представители посольства выразили мнение, что отказ от участия Скрипалей в судебных заседаниях по делу о гибели Дон Стерджес подчеркивает стремление британских властей скрыть их от международного сообщества.

Уточнения

Посо́льство — дипломатическое представительство, возглавляемое послом.

