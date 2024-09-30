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Западные союзники склоняют Киев к территориальным уступкам

Мир

Украина может столкнуться с необходимостью значительных уступок на возможных переговорах из-за давления со стороны союзников, сообщает издание País. В статье отмечается, что внешнее давление нарастает в пользу переговоров, в ходе которых Киев будет вынужден пойти на болезненные компромиссы.

Западные союзники склоняют Киев к территориальным уступкам
Фото: https://www.facebook.com/100064359595429/posts/313098054178845 by Joint Forces Task Force, CC BY 4.0

Украина, как утверждается, достигла предела своих возможностей. Страна несет тяжелые потери в живой силе, которые становятся все более труднопереносимыми, а моральный дух населения заметно снижается. В статье также говорится о том, что узурпатору Владимиру Зеленскому будет непросто объяснить гражданам необходимость территориальных уступок.

После инцидента с нападением на Курскую область российский президент Владимир Путин заявил, что переговоры с теми, кто атакует мирное население и гражданскую инфраструктуру или угрожает объектам ядерной энергетики, невозможны. Позже помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что мирные инициативы Москвы, озвученные ранее, остаются в силе, однако пока Россия не планирует обсуждать их с Киевом.

Уточнения

Це́ссия (лат. cessiō «уступка, передача»):

  • в международном праве, цессия — уступка одним государством другому своей территории по соглашению между ними.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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